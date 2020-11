To nye smittede tirsdag: – Vi må ikke senke skuldrene

nyheter

Etter å ha meldt om seks nye tilfeller i Alta kommune i helgen, med tre tilfeller hver både lørdag og søndag, så det tirsdag kveld ut som at smittetrykket har lettet. Gode nyheter, mener ordfører Monica Nielsen (Ap):

– Vi har god oversikt og færre nye tilfeller, men det er ikke lenge siden søndag, så vi må ikke senke guarden og slakke ned på verken tiltak eller det som er rundt, sa ordføreren til Altaposten tidlig tirsdag kveld.

Da Altaposten snakket med henne tidlig tirsdag kveld var det med bakgrunn i at byen kunne notere seg to dager uten nye smittetilfeller.

To nye

Men noe senere på kvelden må ordføreren slå kontra og melde at to nye personer i Alta har fått positive covid-19-prøver.

– Nå har vi fått beskjed om to nye tilfeller. Det ene av de to er tilknyttet utbruddet blant unge voksne som vi har i Alta. Dette er en nærkontakt av en som har fått påvist smitte. Vedkommende har vært i karantene de siste dagene, og foreløpig tyder alt på at vedkommende har få nærkontakter.

Den andre er også «oversiktlig», sett ut fra et smittesporingsperspektiv:

– Dette er en person som høyst sannsynlig har blitt smittet i forbindelse med reise et annet sted i Norge. Også denne har få nærkontakter. Smitteveien er med høy sannsynlighet kjent, og situasjonen rundt vedkommende virker oversiktlig, selv om det jobbes med smittesporing nå.

– Var det forventet at vi skulle få flere?

– Generelt så må vi forvente å få smitte i tiden framover også. Vi har vært glade for at vi har hatt to dager uten at det ble meldt inn nye tilfeller, men vi hadde 300 i karantene mandag, og det testes fortløpende nye. Så vi må forvente at vi vil se nye tilfeller også i tiden framover. At det kom to nye nå, det e rikke overraskende.

– Hva sier dette deg?

– Dette viser at vi fortsatt står i pandemien, og at det kan komme nye tilfeller. Så er vi glade for at situasjonen nå fremstår som rimelig oversiktlig sammenlignet med i forrige uke.

Oppdatert 17. november kl 22.30: Her finner du antall smittede, i karantene og isolasjon Her forsøker vi å samle oversikten over antall smittede og personer i karantene/isolasjon.

Oppdatert 13. november: Korona: Disse reglene gjelder i Alta nå Her finner du en god del av det du trenger å vite om både nasjonale og lokale regler og råd, tiltak og begreper.

Systemet fungerer

Ordføreren oppfordrer til videre oppmerksomhet rundt smittevernrådene, og håper folk fortsatt bidrar i dugnaden for å hindre smitte:

– Det er fortsatt veldig viktig at folk fortsetter å følge rådene. Det er viktig for hele altasamfunnet, og særlig for de sårbare. Bare slik kan vi holde smitten nede i Alta, påpeker ordføreren.

Selv om antall smittede i kommunen økte både lørdag og søndag med totalt seks nye tilfeller, ser man at antall nærkontakter til de smittede går ned.

– Fordi de har vært i karantene før bekreftet smitte har de få nærkontakter, og det viser at systemet fungerer, sier Nielsen.