En av Altapostens lesere reagerer på praksisen med å innhente personnummeret fra alle som skal ta koronatest. Vedkommende mener at så lenge svaret formidles via mobiltelefonen skal det ikke være nødvendig å oppgi de fem siste sifrene i personnummeret, særlig med tanke på id-tyveri som har blitt et voksende problem.