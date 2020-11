nyheter

Statens vegvesen kontrollerte totalt 76 tyngre kjøretøy ved grensen Kivilompolo samt 36 lette kjøretøy i Kautokeino på mandag. Vegvesenet opplyser at de har reagert på forhold som manglende kjettinger, dårlige dekk, mangelfull sikt fra førerplass og tekniske mangler.

– 11 kjøretøy fikk bruksforbud på stedet og fikk ikke kjøre videre før forholdene var ordnet. Seks av vogntogene fikk kontrollsedler for tekniske mangler, opplyser kontrollørene.

En utenlandsk fører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsregelverket. Ifølge Statens vegvesen hadde føreren for lite hvile. En polsk fører fikk 10500 kroner i gebyr for manglende kjettinger samt 4000 kroner i gebyr for manglende vinterdekk, totalt 14500 kroner.

I tillegg fikk to norske førere 3000 kroner hver i gebyr for manglende kjetting og to norske førere fikk 2000 kroner hver i gebyr for manglende vinterdekk. Totalt 24500 kroner.

Tre lastebileiere fikk 8000 kroner i gebyr hver for manglende bombrikkeavtale, totalt 24000 kroner.

I Kautokeino kontrollerte Statens vegvesen 36 lette kjøretøy. To førere fikk 1500 kroner hver for ikke og ha brukt bilbelte. Et kjøretøy ble avskiltet fordi periodisk kjøretøy kontroll ikke var gjennomført innen fristen og fem kjøretøy fikk utstedt kontrollseddel for tekniske mangler.