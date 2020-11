Ni personer har testet positivt torsdag: – Dette har gått fra alvorlig til alarmerende

nyheter

Etter å først ha hatt en «rolig» start på dagen med først ett, så ett og til sist et tredje tilfelle, smalt det plutselig sent torsdag kveld:

– Vi har fått melding om seks nye tilfeller nå. Vi har altså fått ni stykker totalt i dag. Da er vi oppe i 22 personer i isolasjon, tilsvarende mer en 100 per 100.000 innbyggere, sier ordfører Monica Nielsen (Ap).

Etter de to smittetilfellene i ungdomsmiljøet i Alta søndag, havnet 109 personer i karantene. Av disse fikk ni personer positivt testresultat tirsdag. Det resulterte i nærmere 300 i karantene, som nå har begynt å få sine prøvesvar.

Det er fortsatt ikke kjent hvordan de to smittetilfellene søndag har blitt smittet med covid-19.

Alarmerende

Ordføreren understreker alvoret i situasjonen.

– Dette har gått fra alvorlig til alarmerende. Det er meget alvorlig det som skjer nå.

– Hva tenker du om det?

– Jeg er bekymret for situasjonen i Alta, og oppfordrer folk til å holde seg mest mulig hjemme til vi har fått oversikt over utbruddet, til vi har det mer under kontroll. De mest sårbare i samfunnet fortjener at vi gjør alt det vi kan nå for å redusere smittepresset i kommunen, sier hun.

Kartlegges

Smittesporingsarbeidet rundt de seks nye tilfellene er akkurat startet idet Altaposten får ordføreren på tråden. Hun har derfor ikke mange detaljer knyttet til status, antall nærkontakter eller lignende.

– Kommuneoverlegene og deres folk jobber for fullt med å kartlegge, for så å starte smittesporing rundt de seks nye personene. Dette arbeidet kommer i tillegg til jobben som gjøres rundt de tre som vi har fått beskjed om tidligere i dag. Det kan se ut til i alle fall flere av de smittede seks nye - kanskje alle - har en tilknytning til smitteutbruddet i ungdomsmiljøet i Alta. Ut fra alder kan man dra denne slutningen, sier hun.

– Hvordan er tilstanden til de seks?

– Jeg sitter ikke på informasjon om dette, utenom at ingen er så syke at de må ha bistand fra sykehus.

Roser smittesporerne

Ordfører Nielsen sier at smittesporerene gjør en formidabel jobb. Samtidig uttrykker hun bekymring for dem.

– Hvor lenge kan de holde på med smittesporing i høyt tempo døgnet rundt?

– De som jobber med smittesporing har høyt arbeidspress, og de står virkelig på. Vi vurderer hele tiden om flere skal inn her for å avhjelpe situasjonen. Vi har vært forberedt på at vi kunne få en ny situasjon med mye smittesporing, men det tar likevel på for de som jobber med dette.

Riktig med lokal forskrift

Torsdag innførte formannskapet et sett med lokale regler som er designet for å begrense størrelsene på private sammenkomster, både i private hjem og i lånte/leide lokaler. Maks ti personer kan møtes samtidig, de eneste tilfeller hvor det er greit med flere enn ti er dersom alle tilhører samme husstand. Samles flere enn ti personer som tilhører to eller flere husstander, risikerer man bøter. Unntaket er begravelser.

Kommunen ønsker og at hver husstand har mindre enn ti nærkontakter til sammen i løpet av ei uke. Her inngår ikke nærkontakter på jobb, skole, barnehage eller på fritidsaktiviteter.

Ordføreren mener torsdagskveldens nyheter vitner om at den lokale forskriften var riktig å vedta.

– Kveldens hendelse forsterker bare viktigheten av vedtaket formannskapet gjorde i dag. Dette er ikke tiden for sosiale treff, det er ikke tiden for å samles sosialt. Det er ekstremt viktig at alle følger forskriftene og smittevernreglene, så vi har en mulighet til å begrense smitten i Alta. Det innebærer at vi må holde oss mest mulig hjemme etter jobb, skole og fritidsaktiviteter, sier hun, og fortsetter:

– Denne helga og tiden vi har foran oss, det en er hjemme-tid. For noen vil det oppleves både utfordrende og kjedelig, for noen også ensomt. Men vi må bare være gode digitale venner, vi må sammen se framover, til verden blir sånn igjen at vi kan være mer sammen. For akkurat nå er vi i en meget alvorlig situasjon.

Sender direkte

Kommunens kriseledelse setter seg ned i et nytt møte fredag morgen klokka åtte. Her vil det gjøres opp status, før kriseledelsen møter pressen klokka ni.

Altaposten sender direkte fra denne pressekonferansen.