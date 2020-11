Dette er den lokale koronaforskriften

nyheter

Under ligger saksfremlegget som behandles av formannskapet torsdag klokka 13. Her fremgår detaljene i reglene som ble lagt fram på pressekonferansen av ordfører Monica Nielsen, rådmann Bjørn-Atle Hansen og kommuneoverlege Peder Halvorsen.

Oppdatert: Er festen for stor, kan bøtene bli på 220.000 kroner eller mer Nå kan maks ti personer samles til samme tid i Alta uten å risikere bot til alle festdeltakere. Rådmannen antyder 20.000 kroner per deltaker.

– Jeg forventer at dette blir vedtatt av formannskapet, sier ordføreren under pressekonferansen torsdag.

Begrensninger i antall deltakere på Private sammenkomster i Alta kommune- vedtak etter Smittevernloven §4-1

Administrasjonens innstilling

Med hjemmel i Smittevernloven §4-1, 1.avsnitt, bokstav a), gjør Formannskapet i Alta følgende vedtak:

Private sammenkomster i privat bolig eller fritidsbolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 10 personer fra forskjellige husstander er til stede samtidig.

Som arrangør regnes den som er ansvarlig for gjennomføringen av sammenkomsten, herunder den som stiller sin bolig til rådighet. Den som er arrangør for sammenkomster med færre enn 10 personer skal

a) opplyse om at syke personer ikke skal delta, selv om de har milde symptomer

b) sørge for god tilgang til håndhygiene

c) sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand

d) ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6 c)

Som privat sammenkomst i boliger i denne sammenhengen regnes

- sammenkomster for familie, venner og bekjente

- sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole

Tilstelninger etter begravelser unntas fra antallsbegrensningen her. For slike tilstelninger er maksimalt antall deltakere 20.





Private sammenkomster på offentlig sted

Selv om kravene til avstand i covid-19-forskriften § 13 c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres private sammenkomster på offentlig sted med flere enn 10 deltakere, jfr. covid-19-forskriften §13.

Med offentlig sted menes lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut; inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

På serveringssteder tillates private sammenkomster med inntil 20 deltakere.

For andre typer arrangementer på offentlig sted gjelder bestemmelsene i covid-19-forskriften.

Vedtaket gjelder i første omgang i to uker; fra 12.november til og med 26. november.

Overtredelser kan straffes med hjemmel i Smittevernloven §8-1, og Alta kommune vil anmelde overtredelser til Politiet





Saksutredning

Kommunestyret gjorde følgende vedtak 22.09.2020:

Med hjemmel i Kommuneloven § 5-3, og smittevernlovens § 7-1 om delegasjon, gjør Kommunestyret i Alta følgende vedtak: Kommunestyret delegerer fullmakten til å iverksette tiltak etter smittevernlovens § 4-1, første avsnitt, til Formannskapet i Alta. Dette gjelder tiltak som er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom, eller for å motvirke at den blir overført.

Den aktuelle regelen i Smittevernloven §4-1 sier følgende:

§ 4-1.Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering Når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret vedta

a) forbud mot møter og sammenkomster eller påbud om andre begrensninger i den sosiale omgangen overalt der mennesker er samlet,

b) stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks. barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter der,

c) stans eller begrensninger i kommunikasjoner,

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen,

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander eller lokaler. Pålegget kan også gå ut på avliving av selskapsdyr, utrydding av rotter og andre skadedyr, avlusing eller annen smittesanering.

Det er nå oppstått en smittesituasjon i Alta som gjør at Kommuneoverlegen vurderer det som nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn de nasjonale anbefalingene. Det er foreløpig registrert 9 smittetilfeller og helsevesenet har ikke kontroll med hvor smitten har oppstått i hvert enkelt tilfelle. Over 300 personer er satt i karantene, og antall smittede forventes å øke. Administrasjonen konstaterer at de generelle anbefalingene om å følge smittevernregler ikke har fungert i tilstrekkelig grad. Det kan likevel være mulig å begrense videre smitte hvis vi handler raskt

Det må derfor vurderes å innføre strengere tiltak lokalt, med hjemmel i smittevernloven §4-1. Dette vil være inngripende tiltak og kan bare gjennomføres dersom det anses som nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom eller å motvirke at den blir overført.





Vurdering:

Vurderingene er gjort ut fra situasjonen slik den er onsdag 11.november, og etter samråd med Folkehelseinstituttet.

1. Anbefalinger

Ut fra de undersøkelser som er gjort, fremkommer det at smitten har spredt seg i private arrangement og på private sammenkomster med mange deltagere. Det er ikke sannsynliggjort at smittespredning på offentlige steder, offentlig transport, serveringsteder eller lignende har hatt betydning for smittebildet i Alta. Som følge av dette, anses det som tilstrekkelig å gå ut med anbefalinger på disse områdene:

a) Besøksrestriksjoner sykehjem

I forbindelse med økt smitte i befolkningen er vi opptatt av å beskytte de mest sårbare gruppene i samfunnet. Eldre beboere på sykehjem er ekstra utsatt. Vi anbefaler derfor besøksrestriksjoner. Dette innebærer følgende;

Antall besøkende per beboer bør begrenses. Sykehjemmene bør legge til rette for kontakt gjennom digitale medier når dette er hensiktsmessig.

Besøkende ved sykehjemmet skal registreres. De skal ha en avtale, hentes ved inngangen og følges til besøksrommet.

Man bør skjerpe inn de generelle smitteverntiltakene ved besøk. Sykehjemmet må forsikre seg om at besøkende ikke sitter i karantene eller har pågående luftveissymptomer. Regler om håndhygiene og avstand for besøkende må praktiseres strengt.

b) Munnbind

Det anbefales bruk av munnbind i situasjoner der man utover kortvarig passering ikke kan holde minst en meters avstand, som for eksempel

På buss, også skolebuss for elever over 12 år.

Innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesenter o.l.) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

c) Nærkontakter

Alle oppfordres til å holde antallet sosiale kontakter så lavt som mulig. Alta kommune anbefaler at du ikke treffer flere enn 10 personer per uke utenom jobb, skole og organiserte fritidsaktiviteter. Den nasjonale anbefalingen er at man i eget hjem, hage eller hytte ikke bør ha flere enn fem gjester i tillegg til de som bor i boligen.

2. Forbud og påbud Både nasjonalt og lokalt i Alta, viser det seg altså at risikoen for smitte er størst på fester og sammenkomster i private boliger. Folkehelseinstituttet og Kommuneoverlegene anbefaler derfor at det innføres forbud mot private sammenkomster med mer enn 10 deltagere fra forskjellige husstander.

Forbudet tilsier at både det å arrangere og å delta på slike sammenkomster er brudd på smittevernlovgivningen og dermed straffbart. Å fastsette et øvre antall er vanskelig, men antallet settes til 10 ut fra erfaringer fra andre kommuner. Det er også foreslått et konkret unntak for begravelser, der antallet som kan delta settes til 20. Vedtaket inneholder også konkrete påbud for den som skal arrangere private sammenkomster med færre enn 10 personer.

Når det gjelder varighet, anbefaler FHI at forskriften gjelder i 2 uker fra vedtaksdato.

Smittevernloven § 8-1 angir også at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel. Alta kommune vil anmelde overtredelser av vedtaket.

Riksadvokaten har fastsatt straffenivået i slike saker, og politiet vil være den instans som håndhever vedtaket