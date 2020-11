Ny positiv prøve tirsdag kveld

nyheter

Tirsdag ettermiddag ble det opplyst at tre personer har testet positivt. På kvelden kan ordfører Monica Nielsen (Ap) fortelle om et nytt smittetilfelle.

– Vi har fått et nytt tilfelle. Smittesporingen pågår for fullt, og vi kan melde om at smittesporingen så langt viser en god del nærkontakter rundt de fire vi har fått vite om i dag, sier hun rundt halv ni tirsdag kveld.

Tilstanden til de fire som har fått påvist covid-19 i løpet av tirsdagen er ifølge Nielsen «ok».

– En av personene har hatt symptomer i forkant av testen. De fire er ved ok helse, og ingen trenger legehjelp etter hva jeg får opplyst.

Kryssende nærkontakter

Arbeidet med å spore nærkontakter og kartlegge bevegelsesmønsteret til de til sammen seks smittede (to søndag, fire tirsdag, red. anm) pågår på høygir.

– Vi ser at det er noen krysninger av nærkontakter. Det vil si at noen av nærkontaktene som er kartlagt i ettermiddag er definert som nærkontakter også etter arbeidet som startet søndag, med de to forrige smittetilfellene.

Noen ferdig med karantene

En del av de 109 som ble satt i karantene mandag, vil være ute av karantene allerede i morgen. Dette da deres kontakt med en eller begge av de to smittede ungdommene som ble avdekket søndag, fant sted på en fest lørdag for halvannen uke siden. For disse er det gått ti døgn siden siste kontakt med smittede.

Dette vil og gjelde noen av de som er funnet å være «nye» nærkontakter av de som fikk sin positive prøve i dag. Noen av disse kan ha hatt sin siste nærkontakt med en smittet for halvannen uke siden.

– De som har vært gjennom karantene der det har gått ti døgn siden siste kontakt og som også har testet negativt, de vil også kunne slippe ut av karantene, sier ordføreren.

Men for nærkontakter som nylig har hatt kontakt med en av de totalt seks smittet venter opptil ti døgn karantene.

– Smittesporingen vil vise hvordan man har vært i kontakt. Noen har vært på samme sosiale sammenkomsten for halvannen uke siden, andre har vært i nærkontakt med smittede senere. Dette er et omfattende arbeid, hvor mange som må i karantene nå har jeg ikke oversikt over i kveld, sier Nielsen.

Under 50 på smittefest

– Altaposten er gjort kjent med at det du kaller en «sosial sammenkomst» var en fest. Hvordan påvirker det smittesporingsarbeidet?

– Etter hva jeg får opplyst er det ført lister over deltakere, slik reglene var for sosiale sammenkomster. Ungdommene har og samarbeidet godt med smittesporerne. På tidspunktet da festen fant sted (31. oktober, red. anm) var det andre retningslinjer som gjaldt - og vi har ingenting som tyder på at disse retningslinjene ikke ble fulgt. Så er det verdt å minne på at det er kommet nye retningslinjer etter 5. november, som man nå må forholde seg til, sier ordføreren.

– Hvor mange var på festen for halvannen uke siden?

– Den informasjonen sitter kommuneoverlegene på. Men det er bekreftet at det var innenfor retningslinjene, på under 50 personer.

– Hvordan vil du som ordfører reagere om det finner sted større sammenkomster nå, etter de nye retningslinjene og etter smitteutbruddet i Alta?

– Jeg ønsker bare å minne om at retningslinjene er strammet inn. Det er ekstra viktig å overholde disse retningslinjene nå, sier hun.