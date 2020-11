Ni personer har fått påvist smitte i Alta på samme dag: – Dette er situasjonen vi ikke ønsket å komme i

nyheter

Sent tirsdag kveld opplyser ordfører Monica Nielsen (Ap) at det har gått fra ille til enda verre for Alta kommunes del. Smitteutbruddet i ungdomsmiljøet i Alta teller nå 11 personer, etter at totalt ni personer har fått påvist smitte tirsdag.

– Vi har nå totalt ni positive tester, sier ordføreren og trekker pusten dypt.

– Smittesporingen vil pågå for fullt utover natta, legger hun til.

Alle de nye smittetilfellene synes å ha en link til de to som ble påvist smittet søndag, selv om dette ikke er avklart. Disse to kan på sin side lenkes til en fest som fant sted lørdag 31. oktober.

– Tyder dette på at ting er ute av kontroll i Alta?

– Dette er en alvorlig og uavklart situasjon. Smittesporingsarbeidet vil klargjøre hvor mange nærkontakter vi har, som må i karantene og testes. De smittede er i hjemmeisolasjon. Men det er klart, dette er situasjonen vi ikke ønsket å komme i, sier Nielsen.

Kriseledelsen samles tidlig onsdag for å vurdere lokale innstramminger. Ordføreren vil ikke forskuttere hvorvidt det kommer nye tiltak i morgen.

– Dette tar vi i morgen tidlig når vi møtes. Kriseledelsen vil vurdere om det eventuelt blir lokale innstramminger for å få mer kontroll over smittespredningen i Alta.

Ordføreren forteller at noen av de smittede har symptomer, men at ingen har hatt behov for legehjelp eller bistand fra sykehus. De smittede tilhører ulike aldersgrupper.