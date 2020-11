To ungdommer har fått påvist smitte i Alta

nyheter

Søndag formiddag ble det kjent av en ung altaværing var smittet av Covid 19 i Alta, uten at man kjente smittekilden. Og søndag ettermiddag er det klart at en ny ungdom, to ungdommer totalt, har fått bekreftet smitte. Begge er i hjemme-isolasjon.

– Begge tilfellene er fra ungdomsmiljøet. De har lette symptomer, men har testet positivt uten at vi kjenner smittens opphav. Det gjøres nå en storstilt smittesporing og vi forventer at flere kan være smittet. De har mange nærkontakter, forteller ordfører Monica Nielsen.

Frykter oppblomstring

Tidligere har de fleste smittede kommet fra røde land.

– Sånn er det ikke nå, så vi frykter at vi kan få en oppblomstring – og vi anbefaler på det sterkeste at smittevernreglene overholdes. Det betyr også de som har milde symptomer tar kontakt for test, sier Nielsen, som forteller at de nå oppgraderer kapasitet for testing.

– At man har en situasjon med ukjent smittekilde, kan det tyde på at det er smitte «løs» i byen?

– Det er for tidlig å konkludere på dette. Jobben smittesporerne gjør nå er viktig, sier ordføreren.

– Mandag morgen klokken åtte møtes krisestaben for å vurdere lokale tiltak.

Hun påpeker at smittesituasjonen er annerledes nå enn tidligere.

– Det er smitte i ungdomsmiljøet, og vi vet at ungdom er i kontakt med mange. Så det gjør at vi og står overfor en annen type, mer omfattende smittesporingsarbeid. Vi må alle ta situasjonen på høyeste alvor, oppfordringen går både til ungdom i Alta og til innbyggere generelt, sier Nielsen.

– Og selv om man ikke blir kontaktet og informert om at man er en nærkontakt så må man huske at dersom man får lette symptomer, så må man ta kontakt med koronatelefonen (tlfnr 913 90 344, åpen mandag til fredag 08.00 til 15.00, red anm) og ta en test. Det er viktig for fellesskapet at vi får avdekket eventuelt skjult smitte.

Nettopp disse rutinene avdekket smittetilfellet som ble omtalt av Altaposten søndag formiddag:

– Personen fikk lette symptomer og testet seg i henhold til retningslinjene. Det er veldig bra at vedkommende gjorde dette, har man symptomer så må man teste seg, oppfordrer hun.

Ny tid?

For Alta representerer dagen i dag et lite taktskifte, all den tid høstens smitte har vært reisende fra røde land. Kommuneoverlege Peder Halvorsen var da også krystallklar sist uke om at Alta så langt hadde vært heldig. Nå frykter Alta kommune en annen virkelighet.

– Dette må vi ta på største alvor her i Alta. Vi må huske på at Alta er vekstsenteret i Finnmark og mange reiser til og fra byen. Det er viktig at alle nå bidrar, ikke minst av hensyn til de som er i risikosonen.

Ungdommene som smittes blir gjerne mildt syk, men kan altså ha foreldre eller besteforeldre som er i risiko for å blir mer syk og vil dermed oppta.

– Kan dette få konsekvenser for skoler eller arbeidsplasser?

– Vi kan ikke gå inn på dette i dag, men vil oppsummere det som har skjedd i helga under møtet i morgen.