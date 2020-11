Krever bedre forhold for villaksen

nyheter

– For å sikre levedyktige bestander i lakseelvene, må myndighetene ta noen klare grep om påvirkningsfaktorene. Ved å kreve at oppdrett av laks kun foregår i lukkede anlegg, hadde mye vært gjort, påpeker styreleder Ragnhild Brennslett i Norske Lakseelver.

Norske Lakseelver organiserer forvaltere i 105 lakseelver, deriblant Alta Laksefiskeri Interessentskap. Landsmøtet var digitalt samlet fredag, og oppdrett, vannkraft og sjølaksefiske på blandede bestander er ting som vekker bekymring.

I en kronikk på NRK Ytring skriver kommunikasjonsansvarlig Pål Mugaas et svar til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen, og mener på vegne av organisasjonen at ministeren ikke har nok fokus at lakselus dreper villaksen.

– I tillegg til påvirkningen i fjordene våre, ser vi at mye kan gjøres i de kraftregulerte elvene. Ny kunnskap om miljødesign kan hjelpe på situasjonen, slik at vi får både vannkraft og bedre forhold for laksen og annet liv i elvene, sier Brennslett videre.

Norske Lakseelver er bekymret for sjølaksefisket, som beskatter laks uten å vite hvilken elv fisken kommer fra. Landsmøtet oppfordrer klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn til å ta dette på alvor, og ikke åpne for sjølaksefiske kommende femårsperiode.