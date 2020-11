nyheter

Støtten skal gå til kontingent eller deltakelse til fritidsaktiviteter, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Aktiviteten må være noe som foregår over tid. Eksempelvis kulturskoleavgift og treningsavgifter og så videre.

– Hvert år settes det av 100.000 kroner til kontingentkassen. Nå er vi i gang, og kassa er blitt veldig godt tatt i mot, sier kulturleder Tor Helge Reinsnes Moen i Alta kommune.

Flere søkere allerede

Så langt er det rundt 15 stykker som har søkt på kontingentstøtten, og daglig kommer det inn flere søknader. Det skal være lett å søke, med et enkelt søknadsskjema som fylles ut.

– Den typiske personen som fyller ut søknaden vil være en forelder, lærer eller trener. Hvilken som helst omsorgsperson, enten i det private eller offentlige, sier Moen.

I utgangspunktet gjelder kontingentstøtte for alle fritidsaktiviteter uten noen begrensninger. Det eneste kravet er at fritidsaktiviteten må være organisert.

– Vi kan ikke se noen begrensninger på hvilke aktiviteter som støttes, men vi må presisere at tilbudet er til barn som er i familier der man rett og slett ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter. Er det et barn som allerede deltar på to eller tre fritidsaktiviteter fra før – skal det ikke søkes for det barnet, presiserer kulturlederen.

Sikrer at pengene går til aktiviteten

Grunnen til at pengestøtten går direkte til den organiserte aktiviteten, er rett og slett for å sikre at midlene kommer til rett plass.

– Pengene blir ikke utbetalt til barnet eller foreldre. De går til aktiviteten, forteller Moen.

Alt fra noen hundrelapper til hele beløpet på 3.000 kroner kan bevilges. Samtidig understreker Moen at de som søker for barnet går god for at barnet har behov for støtten.

– Vi vil ikke gjøre noen behovsprøving som eksempelvis NAV eller andre ville gjort. Den som søker på vegne av barnet signerer for at dette gjøres med god samvittighet. Terskelen for å få til å søke og få innvilget søknaden er veldig lav. Så lenge det er penger i kassa kan det søkes.

Kontigentkassa henger sammen med fritidserklæringen til regjeringen som sier at alle barn har rett til en fritidsaktivitet.

– Dette er et av tiltakene Alta kommune har for å bidra til det, avslutter Moen.