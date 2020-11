– Jeg vil fortsatt jobbe for akuttmottak i Alta

nyheter

– Jo, takk skal du ha, takk, takk. Det er litt ærefullt må jeg si. Det er fantastisk, sier Geir Iversen fra Hasvik når vi gratulerer han med 1. plassen på stortingslista for valget i 2021.

– Det er fire år siden sist jeg var med på dette og det å få en ny sjanse til å kanskje representere Finnmark er helt utrolig. Jeg håper å fortsatt kunne være et talerør for hele Finnmark på alle områder, slår han fast.

Iversen ble valgt inn på Stortinget som Finnmark Senterpartis eneste representant i 2017. Nå går partiet for fire nye år for Iversen. De seks Alta-delegatene var tydelig skuffet over at Alta-kandidaten Bengt Stabrun Johansen verken fikk 1. eller 2. plassen. I stedet ble det Nancy Porsanger Anti, Tana på 2. plass og Heidi Lindkvist Holmgen, Nordkapp på 3. plass.

Tydelig om akuttmottak i Alta

– Hva med akuttmottak i Alta, som ble en stor sak under Finnmark Arbeiderparti sitt årsmøte?

– Der er ingenting endret. Vi har vært veldig tydelig på saken om akuttavdeling i Alta. Det har vi stått på hele veien og fremmet, og skal få det gjennomført. Vi lovte dette overfor folkene på torget i Alta. Vi var tydelig i 2017 da flere tusen gikk i tog for akuttmottak i Alta, og vi er tydelig nå, sier Iversen.

Han stiller seg litt undrende til at noen andre partier nå hevder at de også vil jobbe for akuttmottak i Alta, når de ikke benyttet sjansen da de hadde den.

– Dette kommer de med etter at de har gått ut av regjeringen der de hadde mulighet til å fremme saken. Nå vil de gjøre det de lovte folkene på torget i Alta. Vi fremmet forslaget og håpet vi skulle få regjeringspartiene med på det, og håpet på støtte i hvert fall fra Frp og Venstre. Det er en sak som står seg og den er ikke endret, sier Iversen.

Det blir dermed spennende å se hvorvidt saken vil bli sentral i partiprogrammet når den tid kommer.

Tro på støtte også fra Alta

– Hva tenker du om at Bengt Stabrun Johansen ikke fikk plass? Tror du at du vil få velgere i Alta med deg?

– Det er sånn demokratiet er og det må vi jo bare respektere. Lagene har gjort innspill og nominasjonskomiteen har til slutt lagt frem forslag. Jeg skulle jo ønske at alle var veldig fornøyde, men hvis man ikke er det er det slik det er, sier Iversen.

Han håper man kan samles og fremme gode Senterpartisaker enten man bor i Alta, Kirkenes eller Vardø.

– Oppheving av tvangssammenslåing vil bli en viktig valgkampsak fremover. Denne er veldig viktig for mange småsamfunn. Om småsamfunn forsvinner, vil det også gå ut over de større stedene i vårt kjære Finnmark, sier han.

– Tror du at dere får altaværingene til å stemme på dere?

– Det er slik at Senterpartiet stiller til valg, og vil ha et program som fenger altaværingene også. Så håper vi at altaværingene er med på å fremme god Sp-politikk i Finnmark og å løfte næringslivet i hele Finnmark. Vi ønsker å bli størst i Finnmark, og da er det jo viktig å få de største med oss, sier han.

Iversen har som stortingsrepresentant jobbet i Oslo, men pendlet hjem nesten hver helg.

– Når jeg er i Oslo bare jobber og sover jeg. Så bruker jeg mye tid i fly og reiser hjem nesten hver helg, forteller han.

Forsiktig feiring

Iversen er en sindig mann, og ble også litt utlada etter møtet så han tok kveld allerede ved 23-tida. Møtet har foregått i Karasjok, mens de fleste deltok via Teams.

– På kvelden koste jeg meg med å lese hyggelige meldinger. Jeg snakket mye med broren min som har kjøpt seg en ny båt, så det var nesten så man fikk lyst å begynne å ro med han, røper Iversen.

Men han er veldig tydelig på at han er helt klar for en ny valgkamp – og en ny periode på Stortinget.

– Jeg liker å jobbe frem gode finnmarkssaker på Stortinget, og det vil jeg fortsette med, sier han.