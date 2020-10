Ny person smittet med covid-19 i Alta: – Kom fra rødt land

nyheter

Fredag ettermiddag er det klart at en ny person som holder til i Alta har testet positivt på koronaviruset.

– Vi har et nytt smittetilfelle i kommunen. Dette er en person som har testet positivt for covid-19 på Gardermoen, forteller ordfører Monica Nielsen (Ap).

Vedkommende gikk i karantene etter ankomst til Alta, og da det positive prøveresultatet kom ble karantenen omgjort til isolasjon.

– Det pågår smittesporing nå, men så langt vi vet nå så har denne personen ikke rukket å være i nærkontakt med noen. Situasjonen virker veldig oversiktlig og grei akkurat nå. Personen det er snakk om har fulgt alle regler i forhold til reising, testing og karantene, sier Nielsen.

Flere arbeidsfolk

Av de som har fått påvist smitte i Alta er flere kommet reisende fra land som er ført opp som røde på FHIs oversikt.

– Er dette arbeidsfolk som reiser hit for å arbeide eller snakker vi om folk som har kommet hjem fra ferie?

– Det vi ser i Alta, som andre steder, er at en betydelig andel av de som tester positivt er personer som reiser hit for å jobbe. Næringslivet i Alta virker flinke til å følge opp og se til at arbeidsfolkene gjør som de skal både med testing og annet. Men det at mange kommer reisende hit med smitte er ikke noe vi ønsker. Så jeg er fornøyd med at myndighetene nå strammer inn på denne type innreise, og at man nå skal være streng i forhold til karantene. Det er ikke ønskelig med smitte i kommunen, understreker ordføreren.

Ute av isolasjon

Ordføreren forteller at i alle fall en person av de som ble smittet først nå i høst, nå er ute av isolasjon.

– Folk sjekkes fortløpende ut av isolasjon, dersom de er friske og isolasjonsperioden samtidig er over. Alta har en person som har vært i isolasjon som nå er ute og erklært frisk.

– Dere har hatt en person innlagt på koronaavdelingen, hvordan er ståa der?

– Vi har fortsatt en person innlagt her. Det gjøres vurderinger i forhold til hvor lenge vedkommende skal være her.

Har oversikt

Ordføreren forteller at kommunen samlet sett har god oversikt over situasjonen i Alta. Foreløpig er det ingenting som tyder på at vi står overfor lokale utbrudd.

– Vi har ikke smitte på sykehjem eller andre institusjoner der vi ikke skal ha inn smitte. Og vi har ikke smittede helsepersonell per nå, sier ordføreren.

Hun avslutter med å oppfordre folk til å ivareta smittevernreglene og bidra til å hindre en økning av smitte i Alta-samfunnet.