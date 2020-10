Tror på flere vaksiner i løpet av november

nyheter

Alta kommune kunne i går melde at pågangen rundt årets influensavaksine har vært så stor at kommunen nå avlyser videre vaksinering inntil nye doser er på plass. Kommunen har aldri vaksinert så mange som i år, kommunalleder John Helland kunne opplyse at det er gitt ut rundt 1.500 vaksiner. Det har heller aldri blitt vaksinert så mange av helsepersonellet i kommunen som i år.