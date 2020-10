Altamann fikk ni måneders fengsel etter tyveriserie

nyheter

Mannen i slutten av 20-årene bor i Alta og var satt under tiltale for en rekke forhold i Alta tingrett, blant annet en rekke biltyverier.

Lang liste

– I juni 2019 borttok han en bil tilhørende Visinor Fjell Nord og kjørte med denne før den ble hensatt, eller medvirket til dette.

– I august 2019 tok han en uregistrert bil i Talvikbukta. Han kjørte deretter til Isnestoften i Alta og/eller andre steder, før han leverte bilen tilbake. Han skal i den forbindelse ha hatt amfetamin i blodet.

– Fra mandag 15. juli 2019 til torsdag 8. august 2019 tok han seg inn i et hus på Langnesveien ved å knuse et vindu. Da han oppholdt seg der, rotet han blant annet i tingene og lagde seg mat.

– Fredag 8. mars 2019 førte han en uregistrert scootermoped, til tross for at han var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende middel. Her skal han også ha kjørt fra politiet ved denne hendelsen

– Torsdag 7. november 2019 bar han på seg flere kniver som han hadde i jakkelommen og i en koffert.

– Onsdag 25. mars 2020 skal han ha truet en politibetjent i forbindelse med ransaking: «Æ skal finn ut hvor du bor" og «hvis du gir mæ feil svar, så får du vondt" eller lignende, skal beskjeden ha vært til betjenten.

– Fredag 27. mars var han i telefonisk kontakt med NAV Alta. I samtale med veileder etterspurte han utbetaling av nødhjelp/sosialhjelp, hvorpå han fikk beskjed om at han hadde fått utbetalt det han hadde krav på. Da sa han at «dekkene på bilen til veileder kan være slitte, og når det er glatt, kan det plutselig skje noe», eller lignende.

– Lørdag 30. mai 2020 tok han seg inn i lokalene til Arnesen Autokarosseri i Betongveien, og tok blant annet klær og utstyr, eller medvirket til dette. Han tok seg videre inn i lokalene til Alta Atletklubb, og borttok deretter blant annet klær og utstyr, eller medvirket til dette. Han tok også bilnøkler tilhørende en bil, eller medvirket til dette. Han skal også vært i besittelse av en kniv.

– Onsdag 4. mars 2020 skal han ha stjålet tørrfisk og cider fra Coop Finnmark i Bossekop. I juni tok han diverse dagligvarer fra Rema 1000 på Elvebakken til en samlet verdi av ca. 600 kroner.

11 vitner innkalt

Retten mottok forklaring fra tilsammen 11 vitner. Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i ni måneder, med fradrag av to dager for utholdt varetekt.

I straffeutmålingen heter det at Alta-mannen skal straffes for to bilbrukstyveri, tre tyverier, to mindre tyverier, to tilfeller av uberettiget adgang, skadeverk, to trusler, to tilfeller av ruspåvirket kjøring uten førerkort, unnlatelse av ås toppe for politiet, to tilfeller av bæring av kniv i det offentlige rom og to brudd på legemiddelloven. For utmålingen vil retten ta utgangspunkt i den ruspåvirkede kjøringen, hvorav et tilfelle var med ruspåvirkning tilsvarende 0,5 alkoholpromille, og syv tilfeller av tyveri. Straffen skal også omfatte de øvrige forholdene og disse vil derfor gi en skjerping av straffen, heter det.

– Retten har lagt vekt på at enkelte tyveriene markant overskrider det som er nødvendig for å få råd til stoff, og viser til biltyveriene. I tillegg er det skjerpende at tiltalte ved to anledninger har brutt seg inn i forbindelse med tyveriet, herunder i et privat hus, påpekes det.

Prøvetiden for den betingede fengselsstraffen gikk ut 6. april 2020. Tiltalte dømmes nå for flere straffbare forhold i prøvetiden og tiltale ble tatt ut innen seks måneder etter prøvetidens utløp.

Dommen gjøres ubetinget

Tiltalte har erkjent flere av forholdene i avhør med politiet og det har gått lang tid siden de eldste forholdene, noe som virker formildende. Tiltalte kan til en viss grad lastes for at saken ikke har vært behandlet tidligere, ettersom han fortsatte å begå nye lovbrudd slik at det ikke ble hensiktsmessig å ta ut tiltale. Retten finner en samlet reduksjon på en fjerdedel passende, for ventetiden og tilståelsene.

Retten har kommet til at en passende straff er fengsel i ni måneder. Retten har kommet til at hele straffen gjøres ubetinget, slik at utgangspunktet om at straffeskjerpelse på grunn av gjentakelse gjøres betinget, fravikes.

Tiltalte har ikke førerkortet og har aldri hatt det. Påtalemyndigheten har opplyst at han tidligere er idømt sperrefrist for alltid. Retten finner det derfor hensiktsmessig å igjen dømme tiltalte til sperrefrist for erverv av førerrett for alltid, slik at utgangspunktet for femårsfristen fornyes.

Han dømmes videre til å betale erstatning med 8.000 kroner og til å tåle inndragning av tre kniver, ett knivblad, en bilnøkkel og en øks med slir, en skralle, to fastnøkler, en skiftenøkkel, en tang, en drill, en sekskantnøkkel og ett brekkjern.