Urinerte foran politiet

Turen på byen natt til lørdag kan vise seg å bli kostbar for en mann i 20-årene i Alta. Han ble «nødig» rundt klokken 02.30 og fant ut at han like godt kunne urinere rett foran politiets utrykningsbil. Den lite respektfulle handlingen kan imidlertid føre til at byturen blir kostbar for den unge mannen. Ifølge politivedtektene for Alta kan urinering på ikke egnet offentlig sted medføre en bot på 5000 kroner. Politiet opplyser at saken er er anmeldt og at det er opprettet sak.