Hevdet at Altaposten og KUSEK skaper problemer

I eiermøte i Alta i midten av oktober ble lokalavisen betegnet som en utfordring for selskapet, og samtidig rettet styrelederen skarp kritikk mot bestiller og eierkommunenes sekretariat, det interkommunale selskapet KUSEK. Vefik er for kommunene det samme som Riksrevisjonen er for Staten, de skal gå forvaltningen etter i sømmene, belyse svakheter og skissere forbedringer.