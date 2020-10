Tror det finnes løsninger reindrifta kan godta

nyheter

Ved siden av miljøaspektet knyttet til sjødeponiet har forholdet til reindrifta vært det mest betente temaet knyttet til den forestående gruvevirksomheten i Repparfjord. Det aller meste av virksomheten skal foregå under jord, med strenge restriksjoner for all virksomhet i dagslys. Likevel mener noen at det samlede trøkket fra gruva i kombinasjon med 420 kV-linje, hytteutbygging, veier og annen menneskelig aktivitet vil bli for mye.