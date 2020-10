nyheter

Politiet rapporterte om hendelsen like etter klokken 18 tirsdag. En mann i 30-årene ble pågrepet i Alta etter å ha utøvd vold mot en parkeringsvakt. Siden i går har Jon-Vegar Nilsen, leder for parkering i kommunen, fått god oversikt over hvordan hendelsen utspilte seg. Det var to vakter som gikk sammen da det skjedde.