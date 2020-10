Frp ber Stortinget hylle Afghanistan-veteranene

nyheter

Frp ber Stortinget finne en passende måte å hylle Afghanistan-veteranene på under 20-årsmarkeringen neste år, selv om krigen er kontroversiell.

Neste år er det 20 år siden norske kvinner og menn for første gang ble sendt til Afghanistan som del av ISAF-styrken i etterkant av 11. september. Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) mener at Afghanistan-veteranenes innsats bør markeres på Stortinget.

– Over 8.000 norske kvinner og menn har tjenestegjort i Afghanistan. Ti kom aldri hjem. Jeg har bedt Stortingets presidentskap om å se på en passende måte for nasjonalforsamlingen å hedre Afghanistan-veteranenes innsats i forbindelse med at vi neste år har hatt norske soldater i Afghanistan i tjue sammenhengende år, sier Gulati til NTB.

Gulati mener at markeringen bør finne sted selv om krigen har vært kontroversiell.

– Uavhengig av politisk syn på norsk deltakelse i utenlandsoperasjoner er det viktig å anerkjenne og vise støtte til soldatenes tjeneste i risikofylte konfliktområder på vegne av kongeriket, sier han.

Afghanistan-krigen har ifølge Nato vært deres lengste og mest krevende oppdrag, med en styrke på over 130.000 personer fra 50 ulike partnerland på sitt høyeste. Norge har bidratt både med spesialstyrker, opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker og personell i ulike funksjoner.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen skriver i en epost til NTB at henvendelsen er mottatt og vil bli behandlet av presidentskapet på vanlig måte.

