Nytt koronatilfelle i Alta, seks personer i karantene

Onsdag har Alta kommune blitt informert om at det er kommet et bekreftet tilfelle av koronasmitte i Alta.

– Vi har fått et bekreftet smittetilfelle. Det er snakk om en person som har vært på reise. Vedkommende kom fra et land som er «rødt», og ble testet på Gardermoen, forteller ordfører Monica Nielsen.

Hun vil ikke røpe detaljer om personen, hverken kjønn, alder eller annet.

I isolasjon

Personen skal ha sittet i selvpålagt karantene etter ankomst til Alta, i påvente av svaret på prøven som ble tatt på Gardermoen. Ordføreren forteller at det er en liten krets med mennesker som har vært i direkte kontakt med personen.

– Disse er testet. Noen svar er kommet, ingen av disse er foreløpig positive. Jeg er usikker på når vi har alle svarene på prøvene, sier hun til Altaposten.

Etter at det positive prøvesvaret til den smittede kom, har vedkommende sittet i full isolasjon hjemme hos seg selv. Personen bor for tiden i Alta.

– Systemet virker å ha fungert godt. Vedkommende ble testet ved ankomst i Norge, og vi har god oversikt over nærkontaktene. De som har vært i nærkontakt med personen og som ikke har fått svar på sine prøver sitter i karantene nå.

Alta kommune skriver i en pressemelding at seks personer sitter i karantene. Her fremgår det videre at det i snitt testes 40 personer hver dag i Alta.

Ikke innlagt

Ordfører Nielsen sier at kommunen anser faren for smittespredning for å være lav.

– Vi kjenner smitteveiene og har oversikt over situasjonen. Vedkommende har som nevnt vært i karantene og deretter gått i isolasjon. Situasjonen fremstår i stor grad som oversiktlig med et begrenset antall personer som har vært i kontakt med den smittede. Den smittede opplyser selv at vedkommende ikke har deltatt på noen arrangement etter ankomst i Alta.

– Har han eller hun symptomer?

– Personen er ikke innlagt på sykehus, det er alt jeg kan si der.

– Er du som ordfører bekymret for at vi kan få et smitteutbrudd i denne situasjonen?

– Jeg er ikke bekymret for at akkurat dette kan utvikle seg til noe stort. Vi mener vi har kontroll på situasjonen. Men det har vært ventet at det kan komme utbrudd forskjellige steder i landet. Alta er ingen unntak i så måte. Vi er en bykommune som det reises til og fra, med mange aktiviteter i samfunnet. Det er mer åpent og «låst opp» nå enn det var under lockdown-en. Vi har vært forberedt på at vi kan få smittetilfeller, det er vi også forberedt på videre framover. Alta kommune har hatt møter i krisestaben daglig eller ukentlig siden mars, for å være rustet til å håndtere ulike situasjoner som kan oppstå. Vi har vært forberedt på at vi også kan få tilfeller her, og mener vi har vært heldige som har sluppet unna så lenge, sier Nielsen