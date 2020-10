nyheter

Jegerne er dog uenig om forvaltningen av neste års rypejakt, og noen erfarne jegere vil stenge all jakt neste år, gikk det fram av en debatt i Kautokeino. Anton Dahl er en nestor innen all jakt, og er bekymret for rypebestanden etter hans erfaring denne høsten. Nå mener han at det beste kanskje vil være å stanse all jakt neste sesong.