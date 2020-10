Rekordlite is rundt Svalbard i september

nyheter

Vi har aldri målt mindre is rundt Svalbard i september. Det var også 2,9 grader varmere enn normalt på øya denne måneden.

Siden august har det smeltet rundt 70 000 kvadratkilometer is utenfor Svalbard. Fra mars i år har det smeltet en halv million kvadratkilometer med is i området.

– Det er ingen tvil om at issmeltingen skyldes klimaendringer. I år har vi hatt en uvanlig varm sommer nettopp i området rundt Svalbard og Sibir. Sammen med den øvrige globale temperaturstigningen, gir dette store konsekvenser i Arktis, sier klimaforsker Signe Aaboe ved Meteorologisk institutt.

Temperaturen i september har ligget over normalen på alle våre målestasjoner i Arktis. På Svalbard lå gjennomsnittstemperaturen 2,9 grader høyere enn det som er vanlig. Normalen som vi sammenligner årets måned med, er et gjennomsnitt fra tredveårsperioden 1961-1990.

Varmere enn normalt også på Østlandet og i Nord-Norge

Det var også 2-3 grader varmere på Østlandet og i Troms og Finnmark i gjennomsnitt enn det vi regner som vanlig i september.

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,7 grader over normalen. Det gjør årets september til den 15. varmeste september-måneden i en serie som går tilbake til 1900. Troms og Finnmark og Østlandet hadde 2 til 3 grader over normalen.

Månedsnedbøren for hele landet var 15 prosent mer enn normalen. Måneden er den 23. våteste siden år 1900. Flere stasjoner i Nord-Norge fikk mer enn det dobbelte av normalen.

Her var det varmest:

Færder fyr i Vestfold og Telemark: 14,6 grader C (1,7 over normalen)

Jomfruland i Kragerø, Vestfold og Telemark: 14,4 grader C (2,4 over normalen)

Svenner fyr i Larvik, Vestfold og Telemark: 14,2 grader C (1,9 over normalen)

Høyeste maksimumstemperatur, 25,7 grader, ble registrert 14. september på Notodden flyplass.

Her var det kaldest:

Juvvasshøe i Lom, Innlandet (1.894 moh): 1,3 grader C (2,5 over normalen)

Gamanjunni i Kåfjord, Troms og Finnmark (1.237 moh): 1,4 °C (ingen normal ennå)

Mimisbrunnr klimapark i Lom, Innlandet (1.844 moh) og Sætertinden ved Tjeldsundet i Troms og Finnmark (1.095 moh): 1,8 grader C (ingen normal ennå)

Laveste minimumstemperatur var -8,1 grader, og ble målt ved Čuovddatmohkki i Karasjok 27. september.

Her var det våtest: