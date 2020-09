Legionellabakterier funnet i vannet på Samisk videregående skole

nyheter

Statsbygg som eier bygget, har rutinemessig tatt prøver og avdekket legionellabakterier i rørene på skolen. Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg Hege Njaa Aschim forteller at legionella er et kjent problem i anlegg som står stille over tid, slik det har gjort gjennom koronaperioden. Guovdageainu Lagasradio (GLR) meldte først om problemene ved skolen på deres facebookside.