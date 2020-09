Kirsten døde av feilmedisinering, statsadvokaten henlegger saken

nyheter

– Det anses klart at dødsfallet skyldes at avdøde ble gitt antibiotika, og slik sett ikke skulle vært gitt slik behandling. Skyldkravet her er grov uaktsomhet og spørsmålet i forbindelse med straffesaken var om det var sterkt klanderverdig og foranlediger sterk bebreidelse at slik behandling allikevel ble gitt, sier statsadvokat Hugo Henstein til Altaposten.