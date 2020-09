Disse vant i Alta IFs billotteri

nyheter

Tiden er endelig inne, premier for 490.800 kroner skal finne sine nye eiere. Representanter fra Alta IF, Harila og politiet var i studio for å trekke følgende premier:

4. Gavekort på en helgs overnatting for to personer, levert av Thon Hotel Alta. (Verdi: 3000 kr)

Vinner: Ann Charin Thomassen

3. Gavekort på Møbelringen. (Verdi: 10.000 kr)

Vinner: Loddnummer 2625

2. ATV CFMOTO Cforce 600, levert av Nix Fritid AS. (Verdi: 76.900 kr)

Vinner: Lisbeth Arnesen

1. Toyota C-HR Lounge Tech Bitone&Alcantara -suv 5d, levert av Harila. (Verdi: 400.900 kr)

Vinner: Helge Arnesen