Torsdag i forrige uke kunne Guovdageainnu Lagasradio (GLR) gratulere Kirsten Berit Hætta fra Máze med storgevinst i radiobingoen. Hætta hadde prikket inn lykketallet og stakk av med hele 100.000 kroner. Ekstra morsomt er det at søsteren Marit Gaup Buljo tok jackpoten for et drøyt år siden, også hun vant 100.000 kroner.