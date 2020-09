nyheter

Hva er strategien til Alta Ap foran nominasjon og stortingsvalg. Altaposten har utfordret leder i Alta Ap, Kåre Simensen, på at både partikamerater og Ap-sympatisører, er i villrede hvor Alta Ap vil. Simensen forstår usikkerheten, men er sterk i troen på at Alta-velgerne kan være med å løfte Arbeiderpartiet til et valgresultat i Finnmark på nivå med gode gamle høyder.