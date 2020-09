Ex-kvalitetssjef frikjente sin tidligere arbeidsgiver

nyheter

Fra alle hold bekreftes det at Kirsten Jonas ble satt på intravenøs antibiotika som det i følgeskriv til Hammerfest sykehus ved innlegging slo fast at hun var allergisk mot. Etter kort tid falt hun om livløs, og lot seg ikke gjenopplive. Til tross for dette konkluderer Fylkeslegen for Troms og Finnmark med at det ikke har funnet sted noe som utgjør et «avvik fra god praksis». Konklusjonen står fylkeslege Anne Grethe Olsen ansvarlig for. Hun var kun måneder før dødsfallet kvalitets- og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset.