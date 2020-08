Forsvarsministeren deltok på 75-årsmarkering på Hopseidet

nyheter

6. mai 1945, like før andre verdenskrig var over, ble seks nordmenn drept av tyske soldater på Hopseidet i Lebesby og Gamvik kommuner.

– Jeg håper at hendelsene på Hopseidet vil sette varige spor hos myndighetene og øvrighetspersoner i alle lag, fra bygd til by og hovedstad, slik at vi aldri mer behandler ofrene for overgrep på en slik måte. At vi ser dem som har gitt alt, sier forsvarsministeren i en pressemelding.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) deltok lørdag i en minnemarkering av at det er 75 år siden tragedien på Hopseidet i Finnmark.

Markeringen startet lørdag formiddag med en minnemarsj fra Hopseidet i Gamvik kommune til minnebautaen over ofrene.

Ved bautaen var det taler og kransenedleggelse av forsvarsministeren, ordfører Alf Normann Hansen i Gamvik kommune og ordfører Sigurd Rafaelsen i Lebesby kommune.

– Tragedien på Hopseidet var meningsløs, blottet for militær verdi. Enda mer meningsløs blir den av at alle visste at freden bare var noen dager unna. Tragedien på Hopseidet skulle komme til å definere konsekvensene av krigen for lokalbefolkningen, sa Bakke-Jensen blant annet.

På ettermiddagen er det minnegudstjeneste i Hop kirke på Skjånes for inviterte gjester og kransenedleggelse ved gravsted.

