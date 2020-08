Ber Hareide gripe inn overfor Widerøe for å hindre rutekutt

nyheter

Widerøe gjorde det denne uka klart at de står klare til å kutte i rutetilbudet, noe som blant annet rammer passasjerer i Vadsø og Kirkenes.

– Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi intet valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og den etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe til NTB.

Avgjørelsen har ført til reaksjoner. Forbundet Industri Energi reagerer kraftig, og mener avgjørelsen vil ramme særlig hardt i distriktet:

– Industri og næringsliv kjemper for sin eksistens gjennom koronakrisen, for både dem og folk som bor i distriktene er Widerøe sine flyruter ekstremt viktige. Det er helt uakseptabelt dersom det nå skal gjøres dramatiske kutt i dette tilbudet, slik Widerøe legger opp til! Samferdselsministeren må gi dette arbeidet høyeste prioritet, her holder det ikke bare med gode ord om hvor viktig Widerøe er i distriktene, verktøykassa må stå åpen, slik at flyene forblir i trafikk gjennom det langstrakte landet vårt, sier forbundslederen ifølge en pressemelding.

Han tar videre til orde for å fjerne flyseteavgiften, som han mener er en distriktsfiendtlig avgift:

– Jeg mener også tiden er moden for å skrote flyseteavgiften regjeringen innførte for noen år siden. Avgiften påfører både bedrifter og vanlige folk som er avhengige av flytilbudet store ekstrautgifter, og nå ser vi at den helt konkret rammer distriktene, det må regjeringen ta innover seg.