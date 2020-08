Milliardsatsing på norsk kreftmedisin: – Jeg ville være med og bekjempe kreft

nyheter

Han er en av flere altaværinger som er med på eiersiden i Lytix Biopharma. Selskapet har landet milliardavtale med et amerikansk selskap.

Tromsøfirmaet, Lytix Biopharma, med medgründer John Sigurd Svendsen fra Alta, landet milliardavtale med amerikansk selskap. Det handler om medisiner til behandling av hudkreft.

Det er amerikanske Verrica Pharmaceuticals som nå har inngått samarbeid med det norske firmaet om behandling av hudkreft. Bak selskapet står flere nordnorske aksjonærer, blant annet Willy Hågensen, Paul Tore Nielsen og Bjørn Arild Johansen fra Alta.

Alta-mann kan ha løst kreftgåte Sentral i det som kan være et gjennombrudd for behandling av leverkreft.

Alta-mann bak vidundermedisin Professor John Sigurd Mjøen Svendsen og hans kolleger i Tromsø nærmer seg en vidundermedisin mot kreft og multiresistente bakterier.

– Innenfor medisin tar all utvikling veldig lang tid. Jeg er veldig stolt av at det er et Tromsø-basert firma, og det er veldig stort for Alta at det er en herfra som har vært med og startet og utvikle dette for «noenogtyve» år siden. Dette er stort og vi har venta på det i flere år. Det er veldig gledelig, sier han.

Da kona fikk kreft

– Bakgrunnen for at jeg er med, er at kona fikk kreft for noen år siden. Det er en forferdelig sykdom, og det må forskes mer på det. Vi må prøve å få en medisin som kan bekjempe det. Derfor gikk jeg inn i Lytix Biopharma som aksjonær, forteller Willy Einar Hågensen.

Han fikk øynene opp for professor John Sigurd Svendsens forskning på immunterapi som kreftmedisin. Svendsen var da professor ved UiT, men er fra Alta, og Hågensen syntes det var fint å kunne være med på satsingen. Svendsen er medgründer og medeier i Lytix Biopharma.

– De har utviklet en kreftmedisin som går på immunterapi, og som er basert på naturlige råstoffer som gjør at når man sprøyter det inn i en svulst, vil svulsten svinne hen. Det hele skjer i løpet av bare noen timer, forteller Hågensen.

Svulsten vil krympe og medisinen forsterker t-cellene (angrepscellene) i kroppen. Det har vært forsket på behandlingsformen i over 20 år.

– Det er jo immunforsvaret som svekkes når folk får kreft – og denne medisinen er unik, mener Hågensen.

– Bare begynnelsen

Han tror dette bare er begynnelsen. Lisensen de har inngått samarbeidsavtale med det store amerikanske selskapet, gjelder bare hudkreft. Men det er også mange andre områder de jobber videre med. Han tror det kan skje store ting de nærmeste årene.

– Det finnes mange kreftmedisiner, og mange har alvorlige bivirkninger. De har gjort studier med å kombinere denne med mange andre typer medisiner, og fått mindre bivirkninger, forteller han.

Blant de største aksjonærene finner vi TAJ Holding, Finnsnes (16,02 prosent), DNB Bank (12,11 prosent), North Murray (9,41), 3T Produkter Holding (7,54) og Care Holding (7,02). Fra Alta er det Johansen Eiendom (Bjørn Arild Johansen, 0,05 prosent), Culex (Paul Tore Nielsen, 0,06) og Weab Invest, (Willy Hågensen, 0,14), men også mange flere mindre aksjonærer fra Alta er med på eiersiden.

– Nå har jeg kjøpt flere aksjer og fått en litt større eierandel. Jeg har nemlig veldig stor tro på dette, sier Hågensen.