Har mistet nær to milliarder i inntekter

iTromsø: Hurtigruten har en nedgang i bestilte billetter for i år på nesten to milliarder kroner. Samtidig har rederiet flere bestilte turer for neste år enn de hadde på samme tidspunkt i fjor.

– Nedgangen knytter seg til at Hurtigruten har kansellert nesten alle seilingene fra mars til september i år, uttaler Hurtigrutens finansdirektør Torleif Ernstsen i en e-post til iTromsø.

Hurtigruten har gått fra den ene koronakrisen til den andre. Først ble alle 14 skip lagt i opplag og rundt 3000 ansatte permittert i midten av mars da koronapandemien skyllet inn over landet. Etter at selskapet satte noen skip tilbake i kystrute og cruisefart i sommer, ble cruisebåten Roald Amundsen lagt i karantene i Tromsø 31. juli, etter at rundt 60 passasjerer og mannskap var smittet av covid-19.

Selskapet er kraftig kritisert for å ha brutt regler for smittevern før, under og etter at covid-19 spredte seg på Roald Amundsen. Hurtigruten vil ikke svare på spørsmål om hvordan smitteskandalen har påvirket billettsalget. Årsaken er ifølge kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten at selskapet har et lån på tre milliarder kroner notert på Oslo Børs, og at billettsalget er børssensitive opplysninger. Nye tall blir ikke offentlig før i slutten av august.

– Vi har igjennom sommeren offentliggjort bookingtall til kapitalmarkedet. Hurtigrutens resultater for første halvår, inkludert andre kvartal, blir presentert i slutten av august, og er enda ikke behandlet av styret, uttaler Ernstsen.

Milliard-skrell

Men allerede før selskapet ble direkte rammet av smitte, hadde koronapandemien ført til milliard-skrell for rederiet. To dager før obligasjonslånet ble børsnotert, informerte Hurtigruten 7. juli om status for bestillinger mottatt første halvår i år. Der fikk investorer og andre interesserte en god og en dårlig nyhet.

Den dårlige nyheten er at selskapet per 5. juli hadde fått bestillinger for inneværende år på 253 millioner euro. Det er en nedgang på 230 millioner euro sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, da selskapet på samme tidspunkt hadde bestillinger for hele 2019 på 483 millioner euro.

Per 5. juli var Hurtigrutens bestillinger for i år nær halvert sammenlignet med fjoråret. Nedgangen i bestilte billetter var på 1,85 milliarder kroner for 2020, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

En god nyhet

Den gode nyheten er at bestillingene ikke er like hardt rammet i fjerde kvartal i år og neste år. Første halvår i år hadde selskapet mottatt bestillinger for 169 millioner euro for neste år, mot 157 millioner på samme tidspunkt i fjor. Det er en økning på åtte prosent fra samme tidspunkt i fjor. En del av bestillingene for neste år er trolig mange avlyste cruise i år som er booket om til neste år.

For fjerde kvartal i år er bestillingene på 76 millioner euro, mot 93 millioner for samme periode i fjor, en reduksjon på bare 18 prosent.

- Dette har vært i tråd med våre forventninger og finansielle planlegging. Hurtigrutens likviditetssituasjon er meget god, uttaler Ernstsen.

Trapper opp driften

Staten kjøper sjøtransporttjenester av Hurtigruten for 71,34 millioner kroner per måned på strekningen Bergen-Kirkenes. Siden 12. mars har Hurtigruten hatt kraftig redusert drift, men likevel mottatt full statsstøtte for 11 skip i kystruten Bergen – Kirkenes. For 2020 får selskapet til sammen 856 millioner kroner fra staten.

I juli inngikk Hurtigruten og Samferdselsdepartementet avtale om at selskapet skal trappe opp driften i løpet av høsten og sette alle de 11 hurtigruteskipene tilbake i full drift innen 1. oktober. Per i dag går seks skip i rute langs kysten.

– Som vi har sagt tidligere planlegger vi å ha alle 11 skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes i drift innen utgangen av september, hvis ikke en innstramming i restriksjoner eller andre forhold knyttet til pandemien gjør dette vanskelig, uttaler Ernstsen.

Selskapet mottar full betaling på totalt 465 millioner får til dels sterkt redusert drift for perioden 12. mars – 31. september i år.

Kan miste støtte

Departementet har i brev til Hurtigruten uttalt at staten ikke kan garantere at selskapet får full betaling etter 1. oktober, hvis ikke alle 11 skip da er satt inn i kystruten. Det viser dokumenter iTromsø har fått innsyn i.

Statssekretær Ingvild Ofte Arntsen i Samferdselsdepartementet sier til iTromsø at dagens reiserestriksjoner ikke hindrer den avtalte opptrappingen om full drift innen 1. oktober.

– Samferdselsdepartementet har per i dag ikke informasjon som tilsier at gjeldende reiserestriksjoner har betydning for Hurtigrutens plan for opptrapping av kystruten. Departementet forventer å bli underrettet av Hurtigruten om den fastsatte opptrappingsplanen endres, uavhengig av grunn, uttaler Arntsen i en e-post til iTromsø.

– Hvordan ser departementet på at opptrapping av kystruten kan bli utsatt om reiserestriksjonene ikke oppheves?

– Samferdselsdepartementet godkjente 6. juli Hurtigrutens opptrappingsplan som tilsier at full drift på kystruten vil være gjenopprettet innen utgangen av september. Per i dag er seks skip i drift. Da Samferdselsdepartementet 6. juli i år godkjente gjeldende opptrappingsplanen, var reiserestriksjonene mer omfattende enn tilfellet er i dag, svarer Arntsen.