166 medier har søkt om koronastøtte

Medietilsynet har mottatt 166 søknader om støtte etter at søknadsfristen for kompensasjonsordningen gikk ut 13. august.

– Vi tar sikte på en rask saksbehandling, og målet er å utbetale støtten i månedsskiftet august-september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding.

Flere kriterier må oppfylles for å kunne motta kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Blant annet stilles det krav om at mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon, og det må ha hatt et dokumenterbart fall i omsetningen på minst 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Totalt 300 millioner er satt av.

De som har søkt er 15 nettaviser, 79 aviser, en lokal-TV kanal, 18 radiokanaler og 53 tidsskrift (nett- og papirbasert interesse- og medlemsblad), melder Medietilsynet.