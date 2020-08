Varsler «høst-vær» i nord til helga

nyheter

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om styrtregn torsdag ettermiddag og kveld. Varselet gjelder for Østlandet, Telemark og sørlige og indre deler av Trøndelag. Men etter at regnet har passert ligger det an til godt vær flere steder i sør, forteller statsmeteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt i Tromsø til NTB onsdag formiddag.

Det ventes temperaturer opp mot 28 grader på Sørlandet, 25-26 varme i indre deler av Østlandet.

– Fortsatt gode sommertemperaturer, sier han.

Kaldfront i nord

Lengre nord får vi en smak av høsten. Her er det ingen vits å tenke shorts eller bikini:

– I nord blir det litt dårligere vær fremover. Det blir passe fint torsdag, men så kommer det en kaldfront i helgen, og da kommer det en del regn og lavere temperaturer. Så helgen kan minne om høst her i Nord-Norge, sier Sarchosidis.

