Mange kjenner nok tradisjonsrike Nitek AS som Jens Jensen AS. De har nå operert med nytt navn i fire års tid og for et år siden flyttet de i tillegg inn i splitter nye lokaler i Vepsveien på Aronnes. Ved den historiske bedriften er det fortsatt godt driv i de 18 ansatte.

– Det var ikke så enkelt å drive på Elvebakken, forteller daglig leder og hovedeier Tor Magne Nilsen ved Nitek.

Vokste ut av lokalene

Nilsen forteller at bedriften hadde vokst ut av de tidligere lokalene og da det ble problematisk å få ut stålkonstruksjoner av portene var det på tide å finne et nytt tilholdssted.

– Det var trangt, spesielt i høyden med dårlig kapasitet og løftehøyde. Ved de gamle lokalene ble det og parkert privatbiler foran portene våre. Da denne tomta ble tilgjengelig slo vi til.

De nye lokalene er både moderne, stilrene og romslige, og her har de ansatte større rom til å boltre seg i både kantine og verksted.

– Jeg tror vi var ønsket vekk fra Elvebakken, humrer Nilsen, men legger til at de gjerne skulle ønske at den nye tomta var hakket større enn det som er tilfelle.

Bedriften har nemlig en god del utstyr som tar mye plass. Når prosjekter er ferdigstilte og maskiner hentes tilbake streves det med å lagre alt.

– Så lenge vi har prosjekter så går det fint, men når alt kommer tilbake må vi ta vare på utstyret på en god måte. Derfor er det ikke ofte ting blir stående her – vi får det kjapt ut på nye prosjekter når vi kan, forklarer Nilsen.

Ingen pause for byggebransjen

I en tid hvor mange har slitt med utfordringer tilknyttet koronasituasjonen, har byggebransjen stort sett gått som vanlig. Det merkes og for Nilsen og resten av gjengen ved Nitek.

– Vi har en god del jobber med stålbæresystemer til bygg. Blant annet for Hammerfest videregående skole. Dette produserer vi i våre verksted, før de kjøres ut til anleggsområdet for så å bli montert, sier Nilsen, og legger til at de har en god del jobber for tiden, og at de alltid er på utkikk etter flere ansatte.

I byen er det bare Nitek og Røkenes som har CE-sertifisering av stålkonstruksjoner. Nilsen mener det er en viktig faktor til at bedriften har et godt knippe arbeid å ta seg av.

– Du kan ikke bare kjøpe stål å sveise det sammen. Man må kunne garantere for kvaliteten.

God jobb å få

I tillegg til å snart gå løs på arbeidet med hotellet i Sorrisniva har Nitek en stor og verdifull jobb foran seg med å levere og montere stål til det nye sykehuset i Hammerfest.

– Det er en jobb som det for vår del nok går rundt 2,5 år for oss å ferdigstille.

Selv om tilstanden per dags dato tilsier at alt går på skinner mener Nilsen det er mulig at det vil komme et stopp i byggebransjen litt inn i framtiden, når de fulle virkningene av koronasituasjonen viser seg.

– Kanskje vil det merkes på lang sikt at flere prosjekter blir lagt på is. Vi så forsåvidt at det ble litt stillere før koronakrisen, med en nedgang på nye jobber. Svingninger er noe alle opplever – men vi har holdt på lenge og har opplevd både opp og nedturer, så det handler om å være forberedt når det skjer.

Fra gammelt til nytt

Artur Hansen og Glenn Røkenes har henholdsvis to og tre år i bedriften. De har vært med på overgangen fra gamle til nye lokaler. Da Altaposten tar turen innom det flotte bygget sitter de ute i solen og tar dagens pause. De er strålende fornøyd med større plass, men hadde gjerne sett at både bygg og tomt var enda litt større.

– I de gamle lokalene hadde vi problemer med stålkonstruksjoner. De blir større og større og vi hadde problemer med å snu på elementene. Her er det mye bedre, selv om det skulle vært større lokaler, ler Røkenes.

– Det beste med bygget er takhøyden, mener Hansen, men legger til at det og er fint å slippe privattrafikk rett utenfor portene, slik de hadde utfordring med ved de gamle lokalene.