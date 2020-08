Savner inngjerdet hundepark: – Her er nok mark å ta av

nyheter

– Her er mye mark og ta av, så det er jo ypperlige muligheter til å finne et eget terreng til hunder, sier Andersen til Altaposten.

Mangler hundeparker i Finnmark

Andersen kommer egentlig sørfra men har bodd i Alta med sine to hunder det siste året. Mangelen på inngjerdede hundeparker både i Alta og Finnmark generelt var noe som slo henne som underlig.

– Jeg er vant til å finne hundeparker på de minste, rareste plassene, men her er ingen muligheter for det i Alta eller Finnmark generelt.

Mange muligheter

I et innlegg på Facebook fikk Andersen stor respons på etterspørselen om å få i gang noe sånt i nærområdet.

– Jeg regnet med at det var flere som har dette behovet. En plass hvor hundene kan leke med hverandre, uten å være til bry for hverken rein, sau eller andre, sier Andersen.

Selv jobber Andersen blant annet som hundetrener, og selv om hundemiljøet virker rolig i Alta, er det ofte stort engasjement rundt hunderelaterte aktiviteter.

– Jeg tenker et inngjerdet område kan være en ypperlig mulighet for hundeklubber å holde kurs på, og andre privatpersoner kan komme å trene hundene sine. En møteplass for hundefolk rett og slett.

Håper kommunen tar tak

Hun håper nå å få satt i gang prosessen med å finne et eget inngjerdet område hvor hundene kan løpe og leke sammen.

– Jeg vet ikke om det er Fefo eller kommunen som skal bestemme og styre over dette. Andre plasser er det kommunen som har stått for å få opp en sånn type park, sette gjerde og ta seg av utgifter. Her er flere gjengrodde plasser som fint kunne blitt brukt til noe nyttig som en hundepark, sier Andersen.