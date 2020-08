Ber kommunene prioritere testing av hurtigrutepassasjerer

nyheter

– Det er viktig at alle kommuner som nå får henvendelser fra passasjerer fra MS Roald Amundsen og seilasen 25.–31. juli, prioriterer testing, slik at vi får en god nasjonal oversikt over konsekvensene av utbruddet, sier Guldvog i en pressemelding.

Passasjerer fra den andre seilasen bes sjekke nettsiden til kommunen som de oppholder seg i. Aktuelle steder å melde ifra kan være legevakt, kommunens koronatelefon eller andre kontaktpunkter.

Alle passasjerer som har vært om bord i cruiseskip med smitte, skal håndteres som nærkontakter tilsvarende hustandsmedlem og må derfor testes selv om de ikke har symptomer, opplyser Helsedirektoratet. Videre skal passasjerene i karantene.

Det berørte skipet har vært på to seilaser rundt Svalbard med på- og avstigning i Tromsø. Karantenetiden for den første seilasen som var fra 17. til 24. juli, er nå gått ut.

(©NTB)