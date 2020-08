Disse får bli «Lord for en dag»

nyheter

"Lord for en dag" er et unikt konsept i år i regi av Sorrisniva og Alta Laksefiskeri interessentskap (ALI), der interesserte kan få et uforglemmelig fiskedøgn i den legendariske Sautso-sonen fra 11. til 16. august. Hvert døgn inneholder fire fiskekort og inkluderer fire timers fiske per stang. Totalt deles det ut 24 kort.