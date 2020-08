386 passasjerer i karantene etter koronasmitte på Hurtigruten

nyheter

Hurtigruteskipet Roald Amundsen ligger for tiden i Tromsø, der fire ansatte på skipet er innlagt på sykehus i Tromsø (UNN) med påvist koronasmitte. I tillegg har én person testet positivt på viruset etter å ha vært på en seilas med skipet forrige uke. Seilasen hadde samme besetning som ankom Tromsø natt til fredag. Nå er passasjerene på to seilaser ilagt karantene.

Ytterligere smitte på Hurtigruten Fire utenlandske besetningsmedlemmer fra Hurtigruten-skipet Roald Amundsen er innlagt på sykehus i Tromsø med påvist koronasmitte. Resten av mannskapet testes.

To seilaser i karantene

Skipet ligger for tiden ved kai i Tromsø, uten passasjerer om bord. Det er isolert, og de øvrige 160 ansatte om bord vil bli testet.

Fredag kveld opplyser Folkehelseinstituttet at passasjerer som har vært på seilasene med skipet 17. til 24. juli og 25. til 31. juli, må i karantene. Karantenen gjelder i ti dager etter at man gikk av skipet.

– Sikkerheten til våre gjester og ansatte er Hurtigrutens viktigste prioritet. Vi har god og løpende kontakt med Folkehelseinstituttet, Tromsø kommune, UNN og andre ressurser både lokalt og nasjonalt, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

Skipet som ankom Tromsø natt til fredag, skulle seilt til Svalbard fredag ettermiddag. Det cruiset blir avlyst, ifølge en pressemelding fra Hurtigruten.

Til sammen 386 passasjerer

Det var 177 passasjerer og 160 besetningsmedlemmer om bord i dette skipet. Etter det Hurtigruten kjenner til, har ingen passasjerer hatt symptomer på covid-19 eller annen sykdom, opplyser selskapet i en pressemelding.

Selskapet sier til VG at det var 209 passasjer på den første seilasen.

Tromsø kommune og Folkehelseinstituttet (FHI) jobber nå på spreng med å få kontakt med passasjerene som forlot skipet natt til fredag.

– Vi jobber nå med å få kartlagt hvor passasjerene er, og har ikke fått kontakt med alle. Det er en betydelig liste med passasjerer, og det jobbes med både fra oss og FHI, sier Øivind Benjaminsen, som er fungerende leder for koronasenteret i Tromsø, til Nordlys.

Teknisk feil

Ifølge Hurtigruten har en teknisk feil gjort at ikke alle som var om bord, fikk SMS eller epost med informasjon om mulig smitte.

– En teknisk feil førte til at ikke alle har fått det før flere timer senere. Det ser ut som at rundt 30 prosent av sms-ene ikke kom fram som de skulle. Et antall eposter kom heller ikke fram når de burde, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege til VG.

Ifølge avisen fikk flere passasjer en epost fra Hurtigruten i 18-19-tiden fredag om at de kunne reise hjem. Samtidig var kommunen hele dagen klar på at ingen skulle reise noe sted.

Ifølge Nordlys forlot skipet Tromsø 17. juli med kurs for Svalbard. Hurtigruten opplyser at den neste reisen med skipet ikke er planlagt før i begynnelsen av september.