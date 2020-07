Innfører koronatiltak ved folkehøyskolene

nyheter

På skolene bor elevene tett, og alle skolene må ha en plan for et eventuelt utbrudd. Fordi skolene er forskjellige, må de ha individuelle kriseplaner, opplyser daglig leder Dorte Birch i Informasjonskontoret for Folkehøgskoler ti l NRK.

De fleste skolene har satt av en bygning de kan bruke dersom elever må isoleres eller settes i karantene. Noen skoler har leid brakker eller andre bygg til dette.

Noen skoler ber elevene ha selvpåført karantene de siste ti dagene før skolestart.

Birch påpeker at mange av skolene ligger på steder med svært lite smitte og at det er lite trafikk ut og inn av skolene, slik at risikoen for å få smitte inn er mindre enn på andre skoler og universiteter.

Rektor Einar Opsvik på Møre folkehøgskule sier det særlig er oppstarten som blir annerledes i år.

– Etter ti dager håper vi å kunne samle alle og drive relativt normalt, sier han.

