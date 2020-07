Klager på omstridt vedtak om Aronneskjosen

nyheter

Den 1. juli ble det vedtatt at Jaro AS skal få dispensasjon for å bruke deler av det LNF-regulerte området på Aronnes mellom Jaro og 4H-gården til industriformål i en tiårsperiode. Et vedtak som har vært omstridt og ble banket igjennom med seks mot fem stemmer. Et vedtak som har vært omstridt og ble banket igjennom med seks mot fem stemmer i Planutvalget. Samme dagen påklaget initiativet «Bevar Aronneskjosen» overfor Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som Altaposten nå har fått innsyn i.