Ny ordning for idrett og frivillighet er klar: – Den treffer mye bedre

– Hovedintensjonen med ordningen er å kompensere frivilligheten og idretten for tap av inntekter som har vært direkte forårsaket av statlige myndigheters smitteverntiltak, skriver Troms og Finnmark idrettskrets i en pressemelding.

Ordningen gjelder for arrangementer/aktiviteter planlagt gjennomført i perioden 12. mars til og med 31. august 2020.

Skal bli godt rustet

Den nye krisepakken for idretten inkluderer muligheten for å få dekket inntektsbortfall for idrettslag som eier og drifter egne idrettsanlegg. Det er idrettskretsen i fylket veldig fornøyd med.

– Mange av våre idrettslag som eier egne idrettsanlegg har lidd store tap i denne perioden viser vår egen kartlegging for Troms og Finnmark. For den videre driften av disse anleggene er det helt nødvendig med denne tiltakspakken. Vi håper nå at våre idrettslag skal bli godt nok rustet til å starte opp sine aktiviteter etter sommeren, og at anleggene er i full drift igjen, sier leder Geir Knutsen og organisasjonssjef Sylvi Ofstad i Troms og Finnmark idrettskrets.

Dekker flere tap

Ordningen vil nå dekke flere inntektstap og flere typer arrangementer og annen spesifikk aktivitet idretten har og har hatt, som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. For eksempel inntekter fra svømmekurs, håndballskoler og fotballakademi, kiosksalg og parkeringsinntekter ved avlyste arrangement.

– Denne nye tiltakspakken treffer mye bedre for de typiske inntektsområdene for idrettslagene, og det er vi også fornøyde med, sier Knutsen og Ofstad.

Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes fortsatt ikke.