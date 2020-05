Våre lokale helter – disse damene har vært helt sentrale med å bygge opp Klinikk Alta

nyheter

Merk deg navnene Astrid Helen Mella, Marit Heger, Tone Mauseth og Marte Lebesby. De er fire tøffe damer som har jobbet iherdig, og noen vil si mye mer enn man kunne forvente seg, med å få et så bra og best mulig tilbud ved Klinikk Alta. Uten disse damene og deres stolthet for profesjonen og hjerte for folket, hadde ikke klinikken blitt det den nå fremstår som.