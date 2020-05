Kalte nasjonalparkstyre for naziparkstyre

nyheter

Avisa hadde en artikkel på en sjøsamisk familieeiendom på Straumsnes i Jøfjorden på Seiland. Seiland nasjonalparkstyre mente tiltaket strider mot vernets formål og påvirker verneverdiene nevneverdig.

Naziparkstyre

Redaktør Geir Wulff fulgte opp med en skarp lederartikkel titlet med Naziparkstyret på raid i Seiland, der han mente det dreier seg om et overgrep mot sjøsamiske rettigheter.

– Der har vernemakta oppdaga et nyrestaurert bygg på skarve 16 kvadratmeter. Tidligere sto det et gjenreisningsbygg på vel 13 kvadrat på tomta. Det ble oppført etter krigen som erstatning for det opprinnelige bygget på 21 m2 som tyskerne brente i november 1944. Restaureringa ble utført i 2019. Hensikten var å tilbakeføre den såkalte ostebua eller vuostavisti til opprinnelig utseende før 1944. Dette etter ønske fra de to søstrene Emma Johannessen (93) og Karina Olsen (95), begge sjøsamer som er født og oppvokst på plassen, beskriver redaktøren.

– Tar helt av

Han mener Nasjonalparkstyret har tatt helt av ved å kreve at tomta ryddes.

– Alle rester etter både det gamle og uomtvistelig lovlige bygget og det nyrestaurerte bygget pålegges fjerna. Og til overmål truer styret med tvangsmulkt på 1.000 kr dagen inntil tomta er rydda, skriver Sagat-redaktøren, som fyrer løs mot styreleder Bente Haug må ha vært temmelig avstumpa når det kan komme en slik reaksjon,

– Vi noterer oss at Haug og flere av hennes medsammensvorne allerede er ute av styret, kanskje som en styrelse fra «oven», skriver han.

Reagerer sterkt

Nasjonalparkstyret reagerer sterkt på skriveriene i Sagat, både artikkel og leder.

– Her fremsettes det grove beskyldninger og direkte faktafeil om en byggesak i Seiland nasjonalpark, kun basert på utbyggers framstilling av saken. Seiland nasjonalparkstyre kalles et «naziparkstyre», uten at Wulff har kontaktet oss i styret eller gitt oss mulighet til motsvar, skriver styret i et tilsvar.

De konstaterer at det framstilles det som om utbygger ikke har fått lov til å vedlikeholde et eksisterende bygg.

– Dette er ikke riktig. Vedlikehold av bygninger er selvsagt tillatt i nasjonalparken. Kulturminner er selvsagt vernet mot skade og ødeleggelse. I denne saken har imidlertid utbygger revet det eksisterende bygget, og satt opp et helt annet bygg. Utbyggerne er særdeles tydelig på at det bygget de rev ned, ikke var verdt å ta vare på, heter det i tilsvaret.

– Grov ordlyd

De hevder at tiltakshaverne satte så opp et nytt bygg sommeren 2019.

– Bygget bærer ikke preg av å være et forsøk på å restaurere et eldre bygg. Det brukes nye materialer, gulvet er isolert, veggene er klargjort for isolering, ytterdør er av nyere type, takvinkelen er mindre enn det som er vanlig på eldre bygg. Det er ikke søkt verken til nasjonalparkstyret eller Hammerfest kommune om denne byggingen. Det tidligere bygget var et uthus uten vinduer og med en smal dør i front, og på telefon til nasjonalparken opplyser tiltakshaver at han ønsker å søke om bruksendring, påpeker styret.

De mener ordlyden i Sagats artikkel er gjennomgående grov og tendensiøs.

– Nasjonalparkstyret sammenliknes med nazistene. Vi trodde ikke vil skulle behøve å minne om at nazistyret var kjennetegnet av fangeleirer, tortur og henrettelser. En utvanning av begrepet «nazistyre» er også et hån mot dem som virkelig opplevde dette, skriver de.

Wulff angrer ikke på ordbruken, ifølge NRK.

– Styret, eller det førre styret som no er delvis utskifta, har opptredd som om dei bestyrte ein nazipark og ikkje ein nasjonalpark, sier han i en kommentar til NRK.