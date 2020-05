Her står ambulansesjåførene Gro Anita og Stine værfast på E6, midt i mai: – Vet ikke hva vi har gjort for å fortjene dette!

nyheter

De to ambulansesjåførene Gro-Anita Olsen Sætrum og Stine Suhr Hansen fraktet torsdag 14. mai en pasient fra fylkets største by Alta til sykehuset i Hammerfest, 140 kilometer unna. På vei tilbake ble fjellovergangen samme ettermiddag var det kolonnekjøring over E6 Sennalandet grunnet uværet, den eneste alternative hjemruta – E6 over Hatter – var stengt.

I lenka under leser du hele historien, i videoen over sier Gro Anita noen velvalgte ord over situasjonen.