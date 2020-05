Fødende sendt 14 mil i kolonne: – Skal være enighet før man kjører selv

nyheter

Siden den unge fødende ønsket å føde på sykehus, opplevde de at det ikke var annen utvei. De måtte kjøre til Hammerfest sykehus selv, selv om det var uvær og kolonne, og den vordende far aldri hadde kjørt over Sennalandet før. Oldemoren hjemme i Alta syntes det var noen forferdelige timer. Og da de var kommet frem, og fødselen hadde gått bra, klarte hun ikke å uttrykke sin glede og bekymring, og skrev om frustrasjonen på Facebook.