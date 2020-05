Kvitberget-løsning vedtatt 18-17

nyheter

Etter at jurist var koblet inn for å se om Frp-representant Bengt Rune Strifeldt hadde lovlig votering, satt kommunestyret i ti minutter i villrede. Det handlet om Venstre-KrF og Senterpartiets forslag om veialternativ som ga mulighet for utvidelse, og dermed senke tomteprisene, var vedtatt, eller om feltet i realiteten ikke hadde noen godkjent plan. I så fall ville Ap, Rødt, Høyre og halve SV-gruppa vinne fram med å skrote hele feltet.