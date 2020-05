Er du russ i år? Vi viser gjerne fram russekortet ditt!

nyheter

Russetiden for 2020-russen er blitt noe helt utenom det ordinære. Utdeling av russekort er en av mange ting som ikke er blitt helt det samme i år. I og med at det er lagt en ufrivillig demper på spredningen av de blå og røde kortene, tar Altaposten opp tråden:

– Om du vil at flere skal få sett russekortet ditt - ta et bilde eller scan russekortet og legg det inn på Folk, så skal vi sørge for å spre det til de som går innom altaposten.no, sier nyhetsredaktør Tom Skoglund.

Innlegginga av bildet gjør du via denne linken.

– Vi går gjennom fortløpende og godkjenner bilder etter hvert som de kommer inn. Hele greia er gratis, sier Skoglund.

Flere andre «vanlige russeting» er blitt vanskelig å gjennomføre som følge av de strenge smitteverntiltakene som gjelder over hele landet. Russ landet over har tatt til seg dette, og har lagt om feiringen. For å sikre at flest mulig inkluderes i feiringen har Alta-russen blant annet hatt en egen inkluderingsansvarlig i sving.