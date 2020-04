Raja avblåser store deler av kultur- og idrettssommeren

nyheter

– Nå er det et forbud mot store idrettsarrangementer, festivaler og konserter fram til 15. juni. Det forbudet forlenges nå fram til 1. september, sier kulturminister Abid Raja (V).

– Det er ingen lett beslutning å ta, men det er en nødvendig beslutning. Vi kan ikke ha store arrangementer som kan bidra til mer smitte som vil gå ut over liv og helse, fremholder han.

Både Øyafestivalen i Oslo, Stavernfestivalen, Palmesus i Kristiansand og Voss cup ble umiddelbart avlyst lørdag.

– Dette er en tung dag, sier daglig leder Tonje Kaada i Øyafestivalen.

«Stor lettelse»

En beslutning om arrangementer med under 500 deltakere kommer torsdag.

– Det vil ikke si at det er tillatt med de andre arrangementene, men det vil si at beslutningen om arrangementer med 0 til 500 personer vil bli tatt på torsdag, presiserer Raja.

Det er faglige, helsemessige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet som ligger til grunn for regjeringens beslutning. Ifølge kulturministeren er årsaken til den todelte beslutningen at FHI har bedt om mer tid for å kunne ta en godt faglig forankret beslutning for de mindre arrangementene.

For aktørene er det en stor lettelse å endelig få vite hva de kan forholde seg til fremover, sier Rhiannon Hovden Edwards i Virke kultur og opplevelser. De kan nå avklare kontraktsforhold og avlyse sine arrangementer før de største kostnadene påløper.

– Med denne avklaringen på plass vil arrangørenes tap kunne reduseres og mange konkurser unngås, sier hun.

Økonomisk knipe

Festivalarrangørene har bedt Kulturdepartementet om å avklare hva som skjer med arrangementene innen utgangen av april. Avlysningene vil kunne få store økonomiske konsekvenser for arrangørene.

– De har bedt om en slik beslutning slik at de med force majeure-begrunnelse skal kunne komme seg fri fra ulike kontrakter, sier Raja.

– Vi vil forsøke å ivareta arrangørene på best mulig måte økonomisk, slik at de kommer seg på andre siden av koronaen, og festivalene kan komme tilbake slik de pleier.

Raja viser til kontantstøtteordningen for bedrifter og den særskilte ordningen for å dekke bortfall av billettinntekter i kultur- og idrettssektoren, som foreløpig gjelder ut april.

– Når dette forbudet forlenges, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget for å få et bevilgningsvedtak. Det tar vi sikte på å gjøre når vi legger fram revidert budsjett, sier han.

Føler seg glemt

Flere sektorer innen kulturbransjen fortviler imidlertid over at de ulike ordningene ikke treffer dem.

Fond for utøvende kunstnere roper varsku på vegne av de profesjonelle utøverne som står på scenen og er årsaken til at publikum kjøper billetter. Disse utøverne ville normalt hatt sin høysesong for inntjening nå, men er hittil glemt, er budskapet fra fondet.

– Vi gjør så godt vi kan med å lage gode, brede ordninger som ivaretar flest mulig grupper. Det er en kontantstøtteordning, en livsoppholdsordning og ikke minst en billettbortfallsordning, sier Raja.

Samtidig krever Aps kulturpolitiske talsperson Anette Trettebergstuen svar på når løsningene som vil hjelpe frivillige organisasjoner og stiftelser gjennom krisen, kommer.

– Vi jobber nå med å gjøre de nødvendige justeringene. Vi håper det vil være klart i forbindelse med revidert budsjett, sier Raja.

Revidert nasjonalbudsjett kommer 12. mai.