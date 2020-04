Bekymret etter pasientflukt, ber folk ha samme terskel som før for å kontakte fastlegen

nyheter

Allerede dagen etter at ordren om «lockdown» av Norge ble gitt 12. mars i år raste antallet henvendelser til og konsultasjoner ved Byhagen legesenter og andre av byens fastlegekontorer. Etter påske, drøyt en måned senere, har pasienttilstrømmingen begynt å ta seg opp, men fortsatt frykter fastlegene Ingunn Heggheim og Anne Davidsen ved legesenteret at mange kvier seg for å ta kontakt.